Wir empfehlen da, sich einen Kassettenrecorder mit seinen Tasten vorzustellen. Ich fange mal mit Rückspulen an: Hat man in der letzten Zeit Dinge gemacht, die man als Kind gern getan hat? Verbringt man Zeit mit Menschen, die in der Vergangenheit sehr wichtig für mich waren? All das Gute aus der Vergangenheit bewusst wieder in die Gegenwart und Zukunft zu holen, das hilft. Auf der anderen Seite gilt es aber auch zu gucken – da sind wir bei der Vorspulen-Taste – wo will ich eigentlich hin? Was ist mir persönlich wichtig? Gehe ich Schritte in eine Zukunft, die mir gut tut oder bin ich zum Beispiel im Arbeitsleben in einem Hamsterrad gefangen?



Die Pause bedeutet das bewusste Nutzen von Auszeiten, von Rausgehen, von Abschalten. Die Aufnahme-Taste steht für die Leute, mit denen ich mich umgebe. Dass man guckt: Mit wem verbringe ich meine Zeit? Tun mir diese Menschen gut? Sind das Leute, die mich stark machen oder sind das Leute, die noch mehr Energie ziehen? Das ganze Thema Medien - wem höre ich zu? Wo drücke ich die Aufnahme-Taste und wo sage ich bewusst: 'Das ist keine gute Quelle für mich.' Und die Play-Taste bedeutet zu schauen: Welche Dinge treiben mich an, die mich in Schwung bringen, die mich in Zustände versetzen, in denen es mir gut geht. Wenn man das immer mal wieder mit diesen Tasten macht, sind das schon die besten Dinge für ein zufriedenes Leben.