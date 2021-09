Zwei Jungen im Alter von 14 und 17 Jahren sind am Dienstag am Bahnhof Niesky schwer verletzt worden. Sie waren auf den Waggon eines Containerzugs geklettet und dabei von einem Lichtbogen der Oberleitung getroffen worden. Rettungskräfte bestätigten, dass die Jugendlichen dabei schwerste Verletzungen erlitten hätten. "Sie zogen sich Brandverletzungen zu, waren aber ansprechbar", sagte der Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes, Mathias Krause. Die beiden Jungen wurden mit einem Hubschrauber in eine Dresdner Klinik geflogen.