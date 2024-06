Stundenausfall gehört auch an der Richard-von-Schlieben-Oberschule in Zittau zum Alltag, so wie an diesem Vormittag für die Mädchen und Jungen der 5. Klasse. Doch diesmal sind sie nicht sich selbst überlassen, sondern sitzen gemeinsam im Klassenzimmer und lösen Aufgaben. Begleitet werden sie dabei von vier Lehramtsstudentinnen und -studenten der TU Dresden. Sie betreuen die Kinder und helfen ihnen bei Mathe, Geografie oder Deutsch.