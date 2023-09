Ein ohrenbetäubender Alarm war am Freitagabend im Pennymarkt am alten Güterbahnhof in Görlitz ausgelöst worden. Gleichzeitig bemerkte ein Passant, wie ein Mann in dem geschlossenen Markt rufend und gestikulierend durch die Regale lief. Hier hatte es sich nicht um einen Einbruch gehandelt, klärte die Geschäftsleitung der Penny Markt GmbH auf. Der Kunde war übersehen worden.