Die Görlitzer Synagoge sei eine der schönsten in ganz Deutschland, wirbt Oberbürgermeister Octavian Ursu (CDU) für das frisch restaurierte Denkmal. Die Sanierung kostete rund 12,6 Millionen Euro. Bis Ende des Jahres soll auch wieder der Davidstern auf der Kuppel glänzen. Für dessen Rückkehr haben die Gemeindemitglieder 70.000 Euro gespendet. In der kleinen Wochentagssynagoge gibt es auch künftig wieder Gottesdienste. Ansonsten soll die Synagoge als Kulturforum mit Veranstaltungen ein Ort der Begegnung sein.

Geweiht wurde die Synagoge 1911. Damals lebten etwa 600 jüdische Bürger in Görlitz. Durch glückliche Umstände wurde der Jugendstilbau in der Pogromnacht nur leicht beschädigt. Doch die Gemeinde musste sich 1939 auflösen und viele Mitglieder kamen in den Vernichtungslagern ums Leben. In den 1960er Jahren ging die Synagoge in das Eigentum der Stadt über und verfiel zusehends. Gerettet wurde sie nach der Wende auch durch das Engagement eines Fördervereins.