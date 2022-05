In Görlitz wird an diesem Sonntag am Kulturforum Görlitzer Synagoge, Otto-Müller-Straße 3, ein großes, öffentliches Synagogenfest gefeiert. Das Veranstaltungsprogramm beginnt 14 Uhr. Neben jiddischen Liedern und jüdischen Märchen sollen europäische Volkslieder sowie Chansons aus den Salons und Kabaretts der 1920er-Jahre in Warschau , Paris und Berlin erklingen. Auch koscheres Essen wird es geben. Der Eintritt ist frei.