Nachdenklich wirkt Thomas, als er über die aktuelle Situation der Tafeln spricht. Mit Beginn der Pandemie seien deutlich mehr Bedürftige in die Einrichtungen gekommen als noch im Jahr 2019. Vor allem das Klientel habe sich seitdem verändert. So nutzten in den vergangenen Monaten hauptsächlich Kurzarbeiter und Alleinstehende mit Kindern die Tafeln, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen. Auch sei die Zahl der Senioren drastisch gestiegen. Konkrete Zahlen könne er nicht nennen, so Thomas, aber er schätze, dass derzeit bis zu 20 Prozent mehr Rentner die Tafel in Anspruch nehmen, als in den Jahren zuvor. Außerdem war zu beobachten, dass sich viele Senioren während der Krise aus Angst vor einer Ansteckung nicht aus dem Haus trauten. Mitarbeiter der Tafel nahmen daraufhin weite Wege in Kauf, um die Betroffenen zu beliefern.