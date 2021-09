Sachsens Justizministerin Katja Meier (Bündnis 90/Die Grünen) hat ein Rechtsgutachten zum Braunkohle-Tagebau Turów in Auftrag gegeben. Meier teilte mit, die Rechtslage müsse auf ihre Vereinbarkeit mit polnischem Recht geprüft werden. Damit habe sie polnische Umweltrechtsspezialisten beauftragt. Trotz einer Anordnung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), den Tagebau in Turów bis zu einer Klärung der europarechtlichen Fragen ruhen zu lassen, liefen die Bagger und Förderbänder weiter. Es müsse geprüft werden, ob die Verlängerung der Abbaugenehmigung in Turów nach polnischem Recht Bestand haben kann.