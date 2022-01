Dutzende Umweltschützer aus Tschechien, Polen und Deutschland haben am Sonnabend beim Betriebsgelände des Braunkohle-Tagebaus Turow in Polen gegen dessen Fortführung demonstriert. Nach Angaben der Organisatoren, der Umweltorganisation Extinction Rebellion, ist der Protestmarsch friedlich verlaufen. Unter Begleitung der polnischen Polizei sind die Demonstranten vom Tagebau Turów Richtung Bogatynia marschiert. Dabei forderten sie von Polen die Stilllegung des grenznahen Tagebaus. Er zerstöre die lokalen Lebensbedingungen und bedrohe insbesondere auf tschechischer Seite die Trinkwasserversorgung in der Region. Die Verfügbarkeit von Wasser sei keine Frage von Grenzen, so eine Demonstrantin.