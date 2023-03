Besonders in ländlichen Gebieten nutzen Schülerinnen und Schüler den Schulbus, um pünktlich in ihre oft kilometerweit entfernten Schulen zu gelangen. (Symbolbild)

Besonders in ländlichen Gebieten nutzen Schülerinnen und Schüler den Schulbus, um pünktlich in ihre oft kilometerweit entfernten Schulen zu gelangen. (Symbolbild) Bildrechte: Colourbox.de

Laut Schülerbeförderungssatzung des Kreises hätten sie Anspruch auf diese alternative Schülerbeförderung, wenn sie mehr als 45 Minuten vor Schulbeginn mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Schule sind und dann warten müssen. Nach Prüfung des Landratsamtes sei aber die zumutbare Wartezeit in keinem der 159 Fälle überschritten worden, so die Behörde. Bei Gymnasiasten ist ab Klasse 11 sogar eine längere Wartezeit von zuzüglich 30 Minuten zumutbar, also eine Stunde und 15 Minuten. Die Schülerbeförderung im Landkreis erfolge zudem "grundsätzlich" mit dem ÖPNV. Die Elterninitiative "Neißeaue Landkreis Görlitz Nord" forderte Betroffene auf, dagegen Widerspruch einzulegen, wie es auf Alles-Lausitz.de weiter heißt.