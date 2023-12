"Wir haben gemeinsam versucht, den Bedeutungsinhalt von Objekten, Artefakten, Kuriositäten zu erschließen. Aber was wir jetzt zum ersten Mal zeigen, ist, was diese Dinge für Menschen aus Polynesien vor 250 Jahren eigentlich bedeutet haben. Und das haben wir gemeinsam mit den polynesischen Kollegen aus Tonga und Neuseeland gemacht", so Vorpahl. Genau deshalb ist es heute so wichtig, sich mit den Menschen in den Herkunftsländern auszutauschen.