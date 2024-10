Die Polizeidirektion Görlitz warnt erneut vor Telefonbetrügern. Die seien derzeit besonders aktiv in der Oberlausitz. In einigen Fällen in den Kreisen Bautzen und Görlitz hätten sich die Anrufer als Polizeibeamte ausgegeben und vor Einbrechern gewarnt. Dabei hätten sie die Angerufenen nach offenen Türen oder installierten Alarmanlagen gefragt, um Schwachstellen zu finden, nannte die Polizei ein Vorgehen der Betrüger.