Sie habe im Theater in Zittau und in Großhennersdorf in Stücken mitgespielt. Auf der Waldbühne in Jonsdorf allerdings noch nicht, sagt Freudenthal, die sich auch vorstellen kann, eine Schauspielkarriere zu starten. "Das wäre auf jeden Fall cool." Ihre Eltern Mario und Angela hat sie mit ihrer Schaupielleidenschaft angesteckt. Die beiden wollten ihre Tochter eigentlich nur begleiten und haben sich dann gleich selbst beworben. "Wir haben uns ganz spontan entschieden, beim Casting mitzumachen. Das reizt uns so ein bisschen", sagt Mario Freudenthal.