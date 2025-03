Seit vier Jahren ist Daniel Morgenroth Intendant am Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau. Am Montag erklärte er überraschend seinen Rückzug. Mit dem Ende der Spielzeit 2025/26 werde er das Haus "mit einem weinenden Auge" verlassen, so Morgenroth. Zugleich blicke er "mit einem lachenden Auge" auf seinen neuen Posten am Mainfranken Theater in Würzburg. Er freue sich auf die neue Aufgabe in einer "großartigen Stadt", darüber hinaus sei Franken seine Heimat. Der Würzburger Stadtrat hatte Morgenroth bereits am 20. März einstimmig gewählt.