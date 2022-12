Auf der Straße in Prag spielt er heute noch vor allem zum Üben und zum Spaß. Denn inzwischen hat er es zu einer gewissen Bekanntheit geschafft und bekommt auch größere Engagements: Für den Kamerahersteller Canon hat er schon Werbung in Südkorea gemacht, überhaupt sei er in dem Land "ziemlich berühmt". Auftritte hatte er schon in New York und Berlin, in China und Spanien, in diversen Fernsehshows und einer Skoda-Werbung.