Die Stadt Görlitz hat Teile der am 9. November 1938 aus der Neuen Synagoge verschwundenen Thorarolle für das Ratsarchiv erhalten. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, hat sie der Kunnerwitzer Pfarrer Uwe Mader am Donnerstag an Oberbürgermeister Octavian Ursu offiziell übergeben. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer nahm an dem Termin teil.