Auch andere sächsische Tierheime sind in der Vorweihnachtszeit besonders vorsichtig, um zu verhindern, dass ihre Schützlinge zum Geschenk werden. Martina Mucke, zweite Vorsitzende des Tierschutzverein Löbau-Zittau sagt, dass sie und ihre Kollegen die Interessenten in dieser Zeit besonders genau befragen. Häufig käme dann heraus, dass ein Kätzchen oder Kaninchen als Geschenk gedacht sei. Dann gebe man das Tier nicht heraus. Wer sich in der Adventszeit oder zwischen den Jahren die Tiere ansehen wolle, könne das trotzdem tun. Er bekomme sie dann aber erst nach Silvester.