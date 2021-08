Junge Gibbons, eine in Südostasien beheimatete Primatenart, passen mit ihren großen Augen perfekt ins Kindchenschema und haben damit echten Niedlichkeitsfaktor. Immer wieder lassen sich Touristen für einen kleinen Obolus mit den Gibbonbabys, aber auch mit kleinen Löwen oder anderen Wildtieren, für den perfekten Urlaubsschnappschuss fotografieren. Die Mitarbeiter des Naturschutz-Tierparks in Görlitz raten Reisenden jedoch dringend davon ab. "Wie viel Leid hinter so einem Urlaubsschnappschuss wirklich steckt, realisieren die Wenigsten", teilt der Park mit.