Der Rote Panda im Tierpark in Görlitz kümmert sich nicht um Schweinepest, Corona-Krise oder Vogelgrippe. Er ist einer der Lieblinge bei den Tierbegegnungen, bei denen ein oder zwei Besucher im Beisein einer Tierpflegerin oder eines Pflegers den Tieren nahe kommen dürfen.

Der Rote Panda im Tierpark in Görlitz kümmert sich nicht um Schweinepest, Corona-Krise oder Vogelgrippe. Er ist einer der Lieblinge bei den Tierbegegnungen, bei denen ein oder zwei Besucher im Beisein einer Tierpflegerin oder eines Pflegers den Tieren nahe kommen dürfen.

Der Rote Panda im Tierpark in Görlitz kümmert sich nicht um Schweinepest, Corona-Krise oder Vogelgrippe. Er ist einer der Lieblinge bei den Tierbegegnungen, bei denen ein oder zwei Besucher im Beisein einer Tierpflegerin oder eines Pflegers den Tieren nahe kommen dürfen. Bildrechte: Tierpark Görlitz

Zum Ende dieses Krisenjahres hat der Tierpark Görlitz/Zgorzelec daran erinnert, dass nicht nur Menschen vielerorts in Quarantäne mussten, sondern auch Tiere betroffen sind. "Auch die tierischen Bewohner des Tierparks hat es mit der andauernden afrikanischen Schweinepest hart getroffen. So verbringen die Schweine nun ihren Alltag fernab der Besucher bis auf unbestimmte Zeit im Stallarres t. Seit einem Monat sind wir auch noch mit den Auflagen zum Schutz gegen die Vogelgrippe belastet", berichtet Tierparkdirektor Sven Hammer zu Weihnachten.

Auch die Corona-Pandemie hatte Auswirkungen auf die Einrichtung. Einerseits mit mehrfachen Schließungen und Einnahmeverlusten, aber auch konkret, indem ein Corona-Testzentrum in den Räumen des Restaurants "Zum gebratenen Storch" nebenan geöffnet ist. "Durch diese Maßnahme konnte ein Tierpark-Besuch für viele Menschen überhaupt erst ermöglicht werden", teilt der Tierpark mit.

Der Zoodirektor betont in seiner Bilanz bewusst auch gute Dinge. So gebe es eine neue Sonderausstellung zur thematischen Begleitung des Projektes über Plastikverschmutzung und Wasser als Ressource. Neu sind ein Barfußpfad im Tierpark und viele Punkte innerhalb der Digitalstrategie. Die Aufzucht der Störche können Interessierte schon länger "live aus dem Horst" per Webcam mitverfolgen: