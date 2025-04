Das junge Luchsweibchen Kyra hat den Tierpark Weißwasser am Dienstag verlassen. Sie trat eine 700 Kilometer lange Reise zum Tierpark Herberstein in der Steiermark an. Dort ist sie inzwischen gut angekommen, wie der Leiter des Tierparks Weißwasser, Gert Emmerich, versicherte. Der Tierpark Weißwasser nimmt an einem Zuchtprogramm für Karpatenluchse teil.