Attraktion Tierpark Görlitz bietet Begegnungen mit Tieren aus nächster Nähe

Im Tierpark in Görlitz können Besucherinnen und Besucher in Zukunft einigen ausgewählten Tieren auf Augenhöhe begegnen. Ein bis zwei Personen dürfen dafür ins Gehege und die Tiere füttern. Die Idee zu dem Angebot entstand in der Corona-Zeit.