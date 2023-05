Bei den in freier Wildbahn ausgestorbenen indochinesischen Sika-Hirschen gab es vor zwei Monaten Nachwuchs.

Auch bei Stachelschweinen, Gazellen und Steinböcken gibt es Junge.

Bei den Kängurus gab es schon im letzten Sommer Babys, aber aus einem bestimmten Grund ist jetzt die beste Zeit, um die Jungtiere zu beobachten.

Pfingstmontag im Görlitzer Tierpark: Die Sonne scheint, Familien gönnen sich im Schatten Pommes, Bratwurst und Eis oder schlendern in gemächlichem Tempo von Gehege zu Gehege. "Ooooh, guck mal wie süß!", ruft ein Mädchen und zieht seinen Papa an der Hand hinter sich her. Es hat die kleinen Sika-Hirsche entdeckt, die vor rund zwei Monaten im Tierpark geboren worden sind. Kurz schrecken die beiden männlichen Hirschkälber zusammen und rennen weg. Dann kommen sie vorsichtig zurück und schauen die Zoo-Besucher mit großen Augen an.

Zutrauliche Tierchen: Die Sika-Hirsche lassen Catrin Hammer, die Kuratorin des Görlitzer Tierparks, ganz nah an sich heran. Bildrechte: MDR/Jörg Winterbauer

"Wir freuen uns sehr über den Nachwuchs", sagt die Kuratorin des Tierparks, Catrin Hammer. "Es ist nämlich eine sehr stark bedrohte Unterart". In ihren vietnamesischen Herkunftsgebieten seien die Indochinesischen Sika-Hirsche in der freien Natur aufgrund von Lebensraumverlusten und Wilderei bereits ausgerottet. Wenige Tiere gebe es nur noch in Nationalpark-Gattern gebe es noch wen. Zuchtprogramme sollen diese Hirschart langfristig vor der Ausrottung bewahren. Zurzeit werden weltweit etwa 450 Tiere in 40 Zoos gehalten. Die beiden Junghirsche sollen im nächsten Jahr an andere Zoos vermittelt werden. Die indochinesichen Sika-Hirsche lassen es sich bei der Fütterung im Görlitzer Tierpark schmecken. In freier Wildbahn sind sie bereits ausgerottet. Bildrechte: MDR/Jörg Winterbauer

Babys bei Stachelschweinen und Gazellen

Tierkinder zu bestaunen gibt es auch bei den Stachelschweinen: Ein knapp zwei Monate altes Exemplar lässt sich genüsslich die Sonne auf den Pelz oder besser die Stacheln scheinen. Seine drei Geschwister, die ebenfalls im April geboren wurden, sind abgetaucht und nicht für ein Foto zu haben. Nebenan bei den Persischen Kropfgazellen gibt es auch Nachwuchs. Aber der lässt sich nur ganz kurz blicken, dann verschwindet er wieder in den Tiefen des weitläufigen Geheges. Der Stachelschweinnachwuchs chillt in der Sonne. Knapp zwei Monate ist das Tier alt. Bildrechte: MDR/Jörg Winterbauer

Bei den Alpensteinböcken ist der Nachwuchs noch ganz frisch: Am Pfingstsonntag erst kamen die drei Kitze zur Welt und schon kraxeln sie wacker über die Steine, als hätten sie schon im Mutterleib ein paar Übungsfelsen zur Verfügung gehabt. Gut so, denn ihre Kletterfähigkeiten könnten irgendwann überlebensnotwendig für sie werden: Drei ihrer älteren Geschwister wurden bereits letztes Jahr in die österreichischen Alpen ausgewildert, zwei sollen dieses Jahr folgen. Und irgendwann könnten auch sie in die Freiheit entlassen werden, noch ist das aber unklar. Erst einen Tag sind die Steinbockkitze im Görlitzer Zoo alt und schon kraxeln sie über die Steine, als htten sie nie etwas anderes gemacht. Bildrechte: MDR/Jörg Winterbauer

"Wunderbare Zeit, um Kängurus zu beobachten"