In Oderwitz ist am Montagabend ein Autofahrer ums Leben gekommen. Zum Zeitpunkt des Unfalls gab es auf S135 Schneeverwehungen. Die Staatsstraße war nach dem Unfall mehr als drei Stunden voll gesperrt. Wie die Polizeidirektion Görlitz MDR SACHSEN bestätigte, war der Mann mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Rettungskräfte versuchten, den 28-Jährigen wiederzubeleben. Doch die Reanimierungsversuche blieben erfolglos.

Die A4 ist seit 5 Uhr an der Anschlussstelle Görlitz in Richtung Görlitz gesperrt. Die Polizei sagte dem MDR-Verkehrzentrum, ein Kleinbus habe einen Lkw überholt und sei bei Einscheren mit diesem zusammengestoßen. Es sollen Menschen verletzt sein. MDR-Hörer berichten davon, dass die geräumte Fahrbahn dort immer wieder überfriere.



Die Autobahn 4 in Richtung Dresden war bereits in der Nacht zwischen Pulsnitz und Ottendorf-Okrilla für gut eine Stunde voll gesperrt. Ein Lkw hatte sich quer gestellt. Dabei wurde der Tank aufgerissen. Gegen 4 Uhr waren die Reinigungsarbeiten beendet.