Zeugenaufruf Die Polizei bittet Zeugen, die am Freitag in der Zeit bis etwa 10:30 Uhr am Parkplatz "Am Hutberg" Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeidirektion Görlitz unter der Rufnummer 03581-468 105 zu melden.