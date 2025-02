Bei einem Wohnhausbrand in Weißwasser ist eine tote Person gefunden worden. Das teilte die Polizei Görlitz am Sonntagmittag mit. Demnach war das Feuer in dem Einfamilienhaus am frühen Morgen gemeldet worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe der Dachstuhl in Flammen gestanden, hieß es.