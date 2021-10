Nach dem Fund eines toten Geflüchteten in einem Transporter nahe der A4 bei Görlitz sind die Behörden weiterhin auf der Suche nach dem mutmaßlichen Schleuser. Bei der bisher erfolglosen Suche sind ebenfalls Behörden aus Polen beteiligt, wie eine Sprecherin der Bundespolizeidirektion Pirna am Samstag mitteilte, die den Fall übernommen hat. Unklar ist weiterhin, wann und unter welchen Umständen der 32-Jährige aus dem Irak starb. "Das Ergebnis der Obduktion liegt noch nicht vor", so die Sprecherin.

Am frühen Freitagmorgen hatten Beamte von Polizei und Bundespolizei nach einem Zeugenhinweis 22 Männer und Frauen aus dem Irak nahe der A4 in der Nähe von Görlitz aufgegriffen. Zunächst war von rund 30 Personen die Rede. Sie waren gerade aus einem Transporter mit polnischen Kennzeichen gestiegen, als die Beamten eintrafen. Darin lag ein lebloser Mann, ein Notarzt konnte nichts mehr für ihn tun.

Die Überlebenden sind nach wie vor in Obhut der Behörde. "Die Vernehmungen und Befragungen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft dauern an." Die beiden Fahrzeuge seien beschlagnahmt worden, die Spurensicherung am Fundort abgeschlossen - wie die Suche mit Hubschrauber und Fährtenhund in der Umgebung.



Der mutmaßliche Schleuser konnte vor dem Eintreffen der Polizei entkommen. Bei ihm soll es sich nach ersten Erkenntnissen um einen 42-jährigen Mann türkischer Abstammung handeln. Einen mutmaßlichen Komplizen, ein 48-jähriger Landsmann, der ein Begleitauto gefahren hatte, konnte die Polizei vorläufig festnehmen.