Am frühen Freitagmorgen hat die Polizei nach einem Zeugenhinweis 30 Personen nahe der A4 in der Nähe von Görlitz aufgegriffen. Sie waren gerade aus einem Transporter mit polnischen Kennzeichen gestiegen, als die Beamten eintrafen. Vermutlich handele es sich wie so oft in den vergangenen Wochen um illegal eingereiste Migrantinnen und Migranten, so ein Polizeisprecher. Dies werde jetzt noch geprüft.