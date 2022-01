Das Feuer brach am Sonnabendmorgen in einem Mehrfamilienhaus an der Schillerstraße in Görlitz aus. Bei dem Brand in einer Wohnung im Kellergeschoss entwickelte sich dichter Rauch. Nach Angaben der Polizei evakuierte die Feuerwehr zwölf Bewohnerinnen und Bewohner, darunter auch zwei Kinder. Nachdem die Kameraden das Feuer in der betroffenen Wohnung gelöscht hatten, fanden sie eine leblose Person. Ein Notarzt konnte nur noch deren Tod feststellen. Die Polizei ermittelt nun, um wen es sich bei dem Toten handelt.