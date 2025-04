Der Volvo 264 TE - eine Limousine für die Regierung

Mit dem Sammeln begann Strauß 2016. "Damals wollte viele ältere Leute noch ihre Trabis loswerden und haben sie für wenig Geld verkauft", erzählt er. Erst danach hätten die Preise angezogen. Auch andere DDR-Oldtimer kaufte Strauß an.



Er öffnet seine Garage, in der seine zwei wertvollsten Sammlerstücke stehen: Ein Wolga M24 von der Volkspolizei. Und ein Volvo 264 TE. Nur 135 Stück der verlängerten Limousine wurden in Schweden für die DDR-Regierung gebaut.

Bildrechte: MDR/Jörg Winterbauer

Der Trabi-Verleih

"Ostträume" heißt die Firma des 37-Jährigen. Mieten kann man die Wagen in Leuba und Görlitz. "Es ist ein Geschäft mit Erinnerungen", sagt Strauß. Oft würden Kunden erzählen, wie sie "mit ihren vollgepackten Trabis nach Ungarn in den Urlaub gefahren sind an den Balaton." Manche hätten Tränen in den Augen, wenn sie sich nach Jahren oder Jahrzehnten wieder in einen Trabant setzen.

Doch alleine vom Trabi-Verleih kann Strauß nicht leben. Deshalb handelt der ehemalige Bundeswehr-Soldat mit Ersatzteilen, repariert Trabis und vermietet Hüpfburgen für Feste.

Bildrechte: MDR/Jörg Winterbauer

Eine Spritztour mit der "Rennpappe"

Sebastian Strauß schlägt vor, eine Runde zu drehen. Er dreht den Schlüssel im Schloss, der Zweitakter knattert. Mit 26 PS geht es auf die Landstraße. Ein glückliches Grinsen macht sich breit in Sebastians Gesicht. "Es macht einfach Spaß!". Was genau? "Es ist das Fahrgefühl. Du musst es einfach selber probieren, dann verstehst du es", sagt er.

Bildrechte: MDR/Jörg Winterbauer