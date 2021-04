Doch der Ingenieur ließ nicht locker, sein Ehrgeiz führte schließlich zum Erfolg. Am Ende lag der Ersatzschlüssel wie so oft im Tresor. Doch in vielen Panzerschränken lagern oft ganz banale Dinge, erzählt der 79-Jährige. Beispielsweise Zeugnisse, Steuerunterlagen und Schmuck. Doch das, meint Jürgen Starovsky, gehe ihn dann nichts mehr an: "Wenn ich das Ding aufgekriegt habe, bin ich fertig und Schluss."