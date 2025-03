Die Strecke zwischen Zittau und Liberec wird für Bauarbeiten gesperrt.

Zwischen Görlitz, Bischofswerda und Dresden sollen die Kapazitäten aufgestockt werden.

Künftig fährt der Trilex auch sonntags im Stundentakt zwischen Bischofswerda und Görlitz

Am Dienstag (1. April) tritt im Netz des Trilex in der Oberlausitz ein neuer Fahrplan in Kraft. Der Verkehrsverbund Zvon teilte mit, der kleine Fahrplanwechsel werde wegen umfangreicher Bauarbeiten notwendig. Das betrifft auch grenzüberschreitende Verbindungen nach Tschechien. So komme es an der Bahnstrecke zwischen Hrádek nad Nisou und Liberec zu umfangreichen Sanierungsarbeiten.

Viele Änderungen rund um Zittau und nach Tschechien

Die Vollsperrung der gesamten Strecke Zittau – Liberec erfordert den Ersatz aller Züge der Linien L7 und RE2 in diesem Abschnitt durch Busse. Die Ersatzbusse fahren bis 30. September täglich im 60-Minuten-Takt. Der Fahrplan ist dabei so ausgerichtet, dass in Zittau jeweils der Anschluss an Züge und Busse des Regionalverkehrs besteht.

Die Züge der Linie L7 aus Richtung Seifhennersdorf/Varnsdorf beginnen und enden im Bahnhof Zittau . Zwischen Zittau und Varnsdorf/Seifhennersdorf kommt es zu Fahrzeitverschiebungen von bis zu 30 Minuten.

Die Züge der Linie RE2 Dresden – Zittau – Liberec enden im Bahnhof Zittau , wo der Anschluss an die Busse nach Liberec besteht.

Die Trilex-Züge werden dabei durch Expressbusse zwischen Liberec, Hrádek nad Nisou und Zittau sowie durch Ersatzbusse mit allen Halten (außer Machnín und Machnín hrad) von Liberec über Chrastava, Bílý Kostel, Chotyně nach Hrádek nad Nisou oder Zittau ersetzt.

Die Haltestellen Machnín und Machnín hrad werden nicht bedient, alternativ können die Buslinien 16 und 70 genutzt werden. Bildrechte: IMAGO / CTK Photo

Angebot des RE Dresden - Görlitz wird aufgestockt

Aufgrund der weiterhin stetig wachsenden Nachfrage in den Zügen in Ostsachsen wird laut Zvon auf den Express-Verbindungen der Linie RE1 zwischen Görlitz und Dresden das Angebot aufgestockt. Zunächst in den Sommermonaten sowie in der Adventszeit, wenn viele Ausflügler unterwegs sind, fährt nun jeden Sonnabendmorgen ein zusätzlicher Zug von Görlitz nach Bischofswerda, wie der Zvon mitteilte.

Stundentakt zwischen Görlitz und Bischofswerda