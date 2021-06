Der Trixi-Ferienpark liegt idyllisch ruhig, direkt am Waldesrand zu Füßen des Zittauer Gebirges im Süden der Oberlausitz. Nach mehreren Monaten Corona-Pause hat der Park seinen Betrieb wieder aufgenommen. Zur Anlage gehören unter anderem ein Campingplatz, 96 Ferienhäuser, ein Hotel, ein Naturfreibad, sowie ein Hallenbad mit Saunalandschaft. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich der Park sichtlich entwickelt. Altes verschwand und neues kam hinzu. Dass die Ferienanlage mittlerweile in ganz Deutschland bekannt sein dürfte, ist Geschäftsführerin Annette Scheibe und ihrem Team zu verdanken. Viele ihrer Ideen und Visionen wurden umgesetzt. So ist vor wenigen Tagen der Mehrgenerationen-Energie-Rastplatz mit Brotbackstation und verschiedenen Verweilzonen zum Entspannen an den Start gegangen. Scheibe wollte eigentlich aufhören, hat nun aber ihren Vertrag verlängert.

Mit Annette Scheibe behält die TRIXI-Park GmbH Erfahrung, Kompetenz und Gestaltungsfreude. Thomas Gampe Vorsitzender Aufsichtsrat Trixi-Park GmbH

Neue Visionen und Pläne

Aktuell liege die Konzentration darauf, das Unternehmen sicher aus der Pandemie zu führen. Auf Annette Scheibe und ihre 70 Mitarbeiter warteten aber schon neue Herausforderungen. Dazu gehören Baumaßnahmen in Hallenbad und Sauna, die die Attraktivität verbessern und im Herbst 2022 starten sollen. Außerdem werde ein Entwicklungskonzept für das Feriendorf erstellt. Das Stichwort laute hier Nachhaltigkeit. Die Motivation dafür ist groß, schließlich ist der Trixi-Park Im Mai 2021 wiederholt mit dem Travellers' Choice Award der Touristikwebsite TripAdvisor ausgezeichnet worden. Damit gehört das Unternehmen aus der Oberlausitz zu den 10 Prozent besten Hotels weltweit. Damit das so bleibt, will Scheibe eine ganz besondere Übernachtungsmöglichkeit schaffen, die es so in Deutschland noch nicht gebe. Mehr wolle sie aber noch nicht verraten.

Die 96 Ferienhäuser bieten jeweils Platz für zwei bis elf Personen. Bildrechte: Trixi Ferienpark

Dass der Ferienpark bei den Besuchern beliebt ist, zeigen die aktuellen Zahlen. So seien alle Ferienhäuser und das Hotel in den Sommerferien bereits komplett ausgebucht. Für den Campingplatz gebe es nur noch wenige Restplätze, so Scheibe. Gäste kämen mittlerweile nicht nur aus ganz Sachsen, sondern auch aus Hamburg oder Baden-Württemberg. Meistens blieben sie eine Woche lang.

Seit mehr als 40 Jahren ist Walross Trixi die Rutsche für Groß und Klein im Waldstrandbad Großschönau. Bildrechte: Trixi Ferienpark