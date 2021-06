Um so erstaunlicher ist, dass sich genau in dieser schwierigen Zeit ein Görlitzer getraut hat, seine gut bezahlte Festanstellung aufzugeben, um als Selbstständiger in die Gastronomie zu wechseln. Seit etwa einer Woche ist seine Bierwerkstatt "SUD OST" geöffnet, inmitten der Innenstadt, nur wenige Schritte vom Postplatz entfernt. Damit setzt der "frisch gebraute" Unternehmer die alte Tradition fort, denn Görlitz ist seit Jahrhunderten eine Bierstadt. Im 15. Jahrhundert gab es mehr als 120 Brauhöfe. Die DDR-Zeit überlebt hat aber nur die Landskronbrauerei. Sie ist bis heute der Platzhirsch in Görlitz, auch wenn nach der politischen Wende einige neue Brauereien entstanden sind. So braut die Gaststätte "Obermühle" ihr eigenes Bier und die Genussbrauerei Krause. Die "Bierblume" schenkt ihren Gerstensaft auch im eigenen Haus aus oder verkauft ihr Craft-Bier in Flaschen außer Haus. "Ich denke die Stadt Görlitz hat ein großes Potential wenn es um das Thema Genuss geht und da gehört das Thema Bier mit der entsprechenden Vielfalt unbedingt dazu", sagt Braumeister Matthais Grall.

Auf dem Görlitzer Untermarkt gab es zahlreiche Brauhöfe. Einige haben als Gaststätten oder Hotels bis heute überlebt. Bildrechte: MDR/Uwe Walter