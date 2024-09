Der Verkehr wird derzeit in beiden Richtungen durch einen Tunnel geleitet. Was, wenn dort ein Auto liegen bleibt? Tino Möhring, Pressesprecher der Autobahn GmbH sagt, man arbeite das schnell ab. "Der Verkehr wird daran vorbeigeleitet. In der Regel sind wir in einer halben bis einer Stunde mit dem Thema durch."