Der Tunnel Königshainer Berge auf der A4 wird von Mittwoch 21 Uhr bis Donnerstag 2 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, soll die Technik in der Südröhre nachgerüstet werden. Der Verkehr Richtung Görlitz wird den Angaben zufolge an der Anschlussstelle Nieder Seifersdorf abgeleitet. In Fahrtrichtung Dresden erfolgt die Abfahrt demnach an der Anschlussstelle Kodersdorf.