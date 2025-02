Die Sanierungsarbeiten in der Nordröhre sind laut Autobahn GmbH weitesgehend abgeschlossen. In der kommenden Woche könnte nach aktuellen Planungen der Verkehr in beiden Richtungen dann durch die sanierte Röhre laufen.



Der Tunnel musste in den vergangenen Monaten nach Unfällen und Havarien bereits mehrfach gesperrt werden.