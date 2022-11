Der Tunnel Königshainer Berge auf der Autobahn 4 bleibt Richtung Görlitz bis 18 Uhr gesperrt. Wie die Autobahn GmbH mitteilte, wird nach Abschluss der Bauarbeiten die alte Verkehrsführung wieder eingerichtet. Der Verkehr wird ab der Anschlusstelle Nieder Seifersdorf umgeleitet. Bereits in der vergangenen Woche war die Tunnelröhre Richtung Dresden für einen Tag gesperrt.

In den kommenden Jahren müssen sich Autofahrer weiterhin auf Behinderungen am Tunnel einstellen. Durch die Röhre Richtung Dresden soll im Jahr 2025 vorübergehend der komplette Verkehr der A4 geführt werden. Hintergrund seien anstehende Arbeiten an der anderen Tunnelröhre, teilte die Bundesautobahn GmbH Ost mit.