Die polnische Regierung will am Betrieb des Braunkohle-Tagebaus Turów im Dreiländereck zu Deutschland und Tschechien festhalten. Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki sagte am Mittwoch, man werde nicht zulassen, dass das Bergwerk geschlossen werde. "Kein Gericht wird Polen etwas diktieren, wenn es um die Energiesicherheit geht", so Morawiecki. Man werde alles dafür tun, dass der Betrieb bis 2044 normal funktionieren werde.