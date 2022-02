Tagebau Turow: Kritik an Einigung zwischen Tschechien und Polen

Die Einigung zwischen Tschechien und Polen um den Ausbau des Brankohletagebaus Turow stößt in Deutschland auf Kritik. "Eine Einigung, die eine völlig berechtigte Klage aus dem Weg räumt, ist so ein bisschen halbseiden", sagte Zittaus Oberbürgermeister Thomas Zenker ("Zittau kann mehr"). Es gehe nicht um Kleinigkeiten, sondern darum, dass Europäisches Recht nicht eingehalten worden sei. "Es wird nun spannend sein, wie die Europäische Kommission damit umgeht", sagte der Oberbürgermeister.

"Die Staatsregierung hält es offenbar nicht für nötig, die Umweltauswirkungen des Tagebaus Turów auf die Zittauer Region umfassend zu überwachen. So sollen Grundwassermessstellen zur mengenmäßigen Erfassung in den nächsten Jahren durch Rückbau und Altersausfälle erheblich reduziert werden", ärgerte sich Mertsching.

Sachsens Regierung begründe das mit Erfahrungen bei der Flutung der Tagebaurestseen Olbersdorf und Berzdorf. "Doch diese sind mit dem Tagebau in Turow nicht vergleichbar, was Ausmaß oder Höhenmeter betrifft", sagte Mertsching.

Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki (li.) und sein tschechischer Kollege Petr Fiala in Prag. Bildrechte: IMAGO / CTK Photo

In der Einigung vom Donnerstag hatte sich Polen gegenüber Tschechien unter anderem zum Bau einer unterirdischen Barriere verpflichtet, die eine weitere Absenkung des Grundwasserspiegels auf der tschechischen Seite verhindern soll. Auch ein Erdwall soll aufgeschüttet werden. Außerdem sieht der Vertrag Ausgleichszahlungen an Tschechien in Höhe von 45 Millionen Euro vor.