Bei einem Überfall auf eine Wohnung in Görlitz sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei Görlitz am Sonnabend mitteilte, waren bisherigen Erkenntnissen zufolge vier männliche Personen im Alter von 13, 16, 18 und 35 Jahren sowie eine 39-jährige Frau am Freitagabend in ein Mehrfamilienhaus in der Zittauer Straße eingedrungen. Dort hätten sie an eine Wohnungstür geklopft. Nachdem der 34 Jahre alte Wohnungsbesitzer die Tür öffnete, habe ein Mitglied der Gruppe auf den 34-Jährigen eingeschlagen und in ein Zimmer geschubst.