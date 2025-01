Bildrechte: anonym

Rechtsextremismus Nach Überfall von Neonazis auf Linke in Görlitz: Tatverdächtiger in U-Haft

03. Januar 2025, 17:39 Uhr

Nach einem Angriff von vermummten Neonazis auf eine Gruppe von Linken in Görlitz wurde gegen einen der Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen. Mindestens ein Beschuldigter gehört der Neonazi-Gruppierung "Elblandrevolte" an. Mitglieder der Gruppe sollen auch an dem Angriff auf SPD-Politiker Matthias Ecke beteiligt gewesen sein.