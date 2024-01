Dass Luise Träger sich so sehr für das Thema Fremdsprachen interessiert, hängt auch mit ihrer Heimat, der Oberlausitz zusammen: "Ich bin hier in der Grenzregion aufgewachsen. Ich war einfach immer total neugierig. Wenn ich nach Polen oder Tschechien gefahren bin, wollte ich verstehen, was die da sagen", sagt sie. Später wurde sie Übersetzerin für Polnisch und Englisch.

Da kam ihr die Idee für das Sprachwerk, um die Informationen über Dolmetscher und Übersetzer auf einer Seite zu bündeln und so die Suche und das Anfragen zu erleichtern: Wer einen Übersetzer beziehungsweise eine Übersetzerin sucht, kann einfach auf der Seite ein Formular ausfüllen und die Anfrage wird an alle in dem Netzwerk registrierten, passenden Personen weitergeleitet. Am Ende entscheidet der Auftraggeber, wen er engagiert.