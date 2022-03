Sachsen setzt Sonderzüge ein, damit ukrainische Flüchtlinge schnell von der deutsch-polnischen Grenze in die Erstaufnahmeeinrichtungen gelangen. Am Mittwochnachmittag ist ein Zug der Länderbahn aus Görlitz zum Bahnhof Leipzig-Messegelände gefahren, teilte die Landesdirektion mit. Der Zug hatte Zwischenhalte an den Hauptbahnhöfen Dresden und Leipzig. Von dort konnten Flüchtlinge, die nicht in die Erstaufnahmeeinrichtung in Leipzig wollen, selbstständig zu ihren Zielen weiterreisen, hieß es.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sieht den Bund bei der Bewältigung der Flüchtlingssituation aus der Ukraine in der Pflicht. "Wir sind darauf angewiesen, dass sich der Bund engagiert. Wir brauchen eine gewissen Struktur", sagte er am Mittwoch beim Besuch einer Erstaufnahmeeinrichtung in der Leipziger Messe. In Sachsen sollen in den kommenden Tagen etwa 10.000 Plätze in zentralen Einrichtungen für Flüchtlinge eingerichtet werden. Nach vorsichtigen Schätzungen erwartet Sachsen rund 80.000 Geflüchtete.