Das Jahr 1945 markierte für alle Menschen in Schlesien einen tiefgreifenden Umbruch. Die deutschen Bewohner mussten das Land verlassen und eine neue, polnische Bevölkerung wurde angesiedelt. Deutsche wie Polen hatten das Schicksal zu tragen, den Verlust der Heimat zu bewältigen und ein neues Leben aufzubauen – unter ihnen zahlreiche Künstlerinnen und Künstler. Eine Sonderausstellung im Schlesischen Museum in Görlitz zeigt jetzt die Brüche und Kontinuitäten im Schaffen von 30 von ihnen – sowohl in beiden deutschen Staaten, als auch in der damaligen Volksrepublik Polen.

Bildrechte: Jurek Kozieras | Foto: SMG

Flucht-Vergleich zur heiligen Familie

Ein kleines, unscheinbares Pastellbild von Martin Prautsch kann man in der Austellung "Umbrüche 1945" leicht übersehen. Es zeigt eine Nachtszene, bei der die heilige Familie einsam unterwegs ist, jedoch so winzig dargestellt, dass man sie nur wegen des sie umgebenden Strahlenkranzes als solche erkennt. Religiöse Themen bestimmten das Werk des expressionistischen Malers immer. Vor dem Hintergrund jedoch, dass es 1946 entstanden ist, in dem Jahr, als er aus seiner Heimat, Schlesien vertrieben wurde, kommt hier noch ein anderes Sujet hinzu.

Bildrechte: Schlesisches Museum zu Görlitz

Ähnlich ist es bei den Bildern von Bernhard Hönig. Kuratorin Katarzyna Sonntag erläutert: "Nach dem Krieg, nach der Vertreibung hat er sich sehr intensiv mit dem Thema Vertreibung auseinandergesetzt und hat in unzähligen Versionen die Flüchtlingstracks gemalt." Für die Schau jetzt hat Sonntag vier davon ausgewählt. Sie hat analysiert, dass sich bei Hönigs Bildern immer wieder ein auf dem Wagen sitzendes Paar herauskristallisiert. Zuerst sei das Paar noch allein, später sieht man, dass die Frau beschützend ein Baby hält. Hönig habe auf seinen Trackbildern die Heilige Familie herauskristallisiert und damit die Bilder von den Flüchtlingen mit religiöser Ikonografie besetzt, so Sonntag, und damit auch den Vertriebenen und deren Leid eine universelle Bedeutung gegeben.

Bildrechte: Schlesisches Museum zu Görlitz

Vertriebene im Westen, Umsiedler im Osten

Nicht alle in der Schau gezeigten Bilder und Gemälde sind derart aufgeladen, oft finden sich auch Landschaften wie die Berge des Riesengebirges. Es sind Sehnsuchtsorte für die aus Schlesien Geflüchteten. Entstanden nach Kriegsende, teils auch zuvor, hatten sie später als Postkartenmotive Konjunktur. In der BRD wohlgemerkt. In der DDR hingegen durfte über Flucht und Vertreibung nicht gesprochen werden. Verharmlosend sprach man hier von Umsiedlern.

Auch in Polen gab es Fluchtbewegungen

Im sozialistischen Polen sei es kaum anders gewesen, erläutert Museumsleiterin Agnieszka Gąsior. Die Vertriebenen aus den an die Sowjetunion gefallenen ostpolnischen Gebieten, hätten diese auch von einem Tag auf den anderen verlassen müssen. Sie seien keine Vertriebenen sondern Repatrianten gewesen, so Gąsior, das heißt, sie seien in ihre Heimat zurückgekommen, weil diese neuen, von den Deutschen übernommenen Gebiete als alte polnische Gebiete deklariert worden seien. "Das ist Teil einer kommunistischen Ideologie gewesen, um diese Gebiete in die neue Volksrepublik einzubinden", so die Museumschefin.

Bildrechte: SMG | Volker Döring

Designer mit Fluchtgeschichten

Im Obergeschoss der Ausstellung liegt der Fokus auf namhaften Designerinnen und Gestaltern. Darunter Erich Krause, einer der bedeutendsten Keramikdesigner der DDR, der aus Bunzlau stammt, das bis heute berühmt ist für die dort typische Keramik. Für die beiden Gestalterinnen Liselotte Kantner und Margarethe Jahny war Görlitz eine Station auf ihrer Flucht. Beide haben Klassiker geschaffen, Kantner im Westen die sogenannte "Melitta-Kanne" und Jahny im Osten das erst nach der Wende zur Ikone gewordene Mitropa-Geschirr – beziehungsweise "Rationell", wie es seine Schöpferin genannt hat.

Bildrechte: SMG

Auch der Designer Richard Süßmuth lebte in Görlitz, so Co-Kurator Marian Reisinger. Er habe seine Erinnerungen an dramatische Erlebnisse 1945 niedergesschrieben und an verschiedene Organisationen verschickt, damit diese die von den Schlesiern erlebten Traumata auf die Tagesordnunge setzen sollten. In der Ausstellung ist Süßmuth mit seinen virtuos geschliffenen Gläsern vertreten.

Deutsch–polnische Gemeinsamkeiten

Glas ist auch das Material, mit dem Eryka Trzewik-Drost und Jan Sylwester Drost gearbeitet haben, die nach dem Krieg auf polnischer Seite die Traditionen vor Ort weitergeführt haben und beispielsweise Pressglas-Kreationen perfektioniert haben.

Bildrechte: SMG