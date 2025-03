In Jonsdorf im Zittauer Gebirge müssen die Fledermäuse aus der alten Turnhalle der Grundschule raus. Eine Fachfirma aus Dresden beginnt am Montag mit der sogenannten Vergrämung der Tiere. Die nachtaktiven Tiere sollen dabei bewogen werden, Ersatzquartiere in unmittelbarer Nähe als Unterschlupf anzunehmen.