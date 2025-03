In Kottmar in der Oberlausitz sind zwei junge Männer am Freitagabend von einem SUV erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Görlitz mitteilte, wurden der 17 Jahre alte Mopedfahrer und sein 16 Jahre alter Sozius in ein Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen des 16-Jährigen sind den Angaben nach lebensgefährlich. Der Jugendliche wurde laut Augenzeugen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.