Bei einem Verkehrsunfall auf der A4 in der Nähe von Görlitz sind drei Personen teils schwer verletzt worden. Wie Reporter vor Ort berichteten, waren am späten Donnerstagabend gegen 20:15 Uhr ein Pkw und ein Kleintransporter hinter der Anschlussstelle Niederseifersdorf in das Heck eines Tanklastwagens hineingefahren. Drei Personen sind den Reporterangaben zufolge verletzt, zwei davon schwer. Feuerwehrleute hatten die Eingeklemmten aus dem Transporter und Pkw herausschneiden müssen.

Auf der A4 hinter der Anschlussstelle Niederseifersdorf bei Görlitz hat es einen Unfall mit mehreren teils schwer Verletzten gegeben. Bildrechte: xcitepress