Bei einem schweren Unfall auf der A4 in Richtung Dresden ist ein Transporterfahrer schwer verletzt in eine Klinik geflogen worden. An der Ausfahrt zum Parkplatz "Löbauer Wasser" fuhr der Kleintransporter laut Polizei Dienstagnacht gegen 2 Uhr mit hoher Geschwindigkeit auf einen parkenden Lkw. Die Autobahn war rund drei Stunden gesperrt, es kam zum Stau.