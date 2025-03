Bei einem Unfall auf der A4 bei Burkau sind am Mittwochabend fünf Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren vier Fahrzeuge in den Crash verwickelt. Den Angaben zufolge hatte die Autobahnmeisterei an der Stelle zu Reinigungszwecken einen Fahrstreifen gesperrt. Dadurch habe sich ein Stau entwickelt.