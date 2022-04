Zwei Menschen sind am Sonntagabend bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A4 ums Leben gekommen. Die Kollision ereignete sich gegen 22:30 Uhr kurz vor der Ausfahrt Nieder Seifersdorf in Richtung Görlitz. Wie die Polizei mitteilte, war ein Pkw aus noch ungeklärter Ursache nach links gegen die Mittelleitplanke gekracht. Das Fahrzeug prallte zurück und kam auf der rechten Fahrspur zum Stehen. Ein nachfolgender Kleintransporter raste in das unbeleuchtete Fahrzeug.